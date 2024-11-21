Названы любимые зимние активности жителей Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Три проекта школьных родительских комитетов Самарской области получат премии за победу в Конкурсе инициатив родительских сообществ
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Самозанятых таксистов могут освободить от медосмотров
Из Самары опять планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Из Самары планируют запустить прямые авиарейсы в Киров
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Самарский художественный музей впервые представит персональную выставку самарского художника Вячеслава Бакумова
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
Специалисты "РКС-Самара" отскребли и вывезли 5 грузовиков салфеток с канализационной насосной станции
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.22
0.19
EUR 105.81
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Названы любимые зимние активности жителей Самары

21 ноября 2024 13:13
99
Названы любимые зимние активности жителей Самары

Осенью интерес жителей Самары к товарам для зимних видов спорта и прочих сезонных активностей традиционно растет. По данным аналитиков Авито, в октябре 2024 года относительно сентября продажи саней, снегокатов и тюбингов увеличились в три раза, товаров для горнолыжного спорта — в два раза, а товаров для фигурного катания — на почти на треть. В ноябре рост продолжится, чему также способствует сезон распродаж: по данным Авито, 15% россиян в период акций начинают покупать больше товаров для спорта.

В известной поговорке рекомендуется готовить сани летом, однако большинство жителей Самары начинают покупать зимние товары ближе к середине осени. Так, их продажи на Авито в октябре выросли на 53% по сравнению сентябрем. При этом доля ресейла в общем объеме продаж преобладает — в октябре она достигла 65%.

Товары для горнолыжного спорта

Среди товаров для зимних активностей наибольшей популярностью на Авито пользуются товары для горнолыжного спорта. Доля их продаж составила 34% в общем объеме. В октябре их стали покупать чаще в два раза. Причем продажи горных лыж выросли в пять раз, беговых — в три раза, а сноубордов — также в три раза.
 
 Горные лыжи в ресейле в среднем стоят 16 000 рублей, а новые — 33 000 рублей. Беговые лыжи «с рук» в среднем обойдутся в 4 000 рублей, новые — в 24 000 рублей. Купить сноуборд «с рук» можно в среднем за 17 000 рублей, а новый — за 27 000 рублей.

Продажи одежды для горнолыжного спорта выросли в 10 раз, защиты и экипировки — в 8 раз. Ботинки и крепления для лыж и сноубордов стали покупать чаще в 8 раз. Средняя цена — 6 000 рублей в ресейле и 17 000 рублей в новом состоянии. А различные аксессуары покупали чаще в 4 раза. В общей сложности цены в категории «лыжи и сноуборды» за месяц снизились на 4%.

Все для хоккея

На втором месте по популярности среди жителей Самары — хоккейные товары. По данным аналитиков платформы, на них пришлось 32% от общего объема продаж. За последний месяц их стали покупать чаще на 17%. На Авито можно приобрести различные хоккейные коньки, например, полупрофессиональную модель швейцарского производства за 12 500 рублей. Детские коньки продаются за 1 290 рублей. На площадке также есть предложения клюшек, шайб и защитных шлемов в разных ценовых сегментах. За октябрь цены на хоккейные товары снизились на 4%.

Фигурное катание и зимние забавы

Третье место в топе популярных категорий для зимнего спорта с  долей в 14% занимают товары для фигурного катания. Их за последний месяц покупали чаще на 29%. Взрослые коньки на Авито можно купить, например, за 5 700 рублей, а детские — за 550 рублей. Те, кто занимается профессионально, могут найти на платформе платье для выступлений. Примечательно, что цены на товары для фигурного катания за месяц снизились на 20%.

Также 13% продаж приходится на сани, снегокаты и тюбинги. Их в октябре стали покупать чаще в три раза. Сани на Авито можно приобрести за 3 290 рублей, примерно столько же стоят снегокаты. Тюбинги в ассортименте продаются за 1 500 рублей.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
192
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
20 ноября 2024  11:59
Вячеслав Федорищев поздравил с праздников транспортников Самарской области
341
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
20 ноября 2024  10:10
В Самарской области после уничтожения БПЛА аэропорт Курумоч работает штатно
546
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
20 ноября 2024  10:03
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА
662
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
20 ноября 2024  10:01
В Самаре учителя могут воспользоваться дополнительными мерами поддержки
304
Весь список