Названы любимые зимние активности жителей Самары

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Осенью интерес жителей Самары к товарам для зимних видов спорта и прочих сезонных активностей традиционно растет. По данным аналитиков Авито, в октябре 2024 года относительно сентября продажи саней, снегокатов и тюбингов увеличились в три раза, товаров для горнолыжного спорта — в два раза, а товаров для фигурного катания — на почти на треть. В ноябре рост продолжится, чему также способствует сезон распродаж: по данным Авито, 15% россиян в период акций начинают покупать больше товаров для спорта.

В известной поговорке рекомендуется готовить сани летом, однако большинство жителей Самары начинают покупать зимние товары ближе к середине осени. Так, их продажи на Авито в октябре выросли на 53% по сравнению сентябрем. При этом доля ресейла в общем объеме продаж преобладает — в октябре она достигла 65%.

Товары для горнолыжного спорта

Среди товаров для зимних активностей наибольшей популярностью на Авито пользуются товары для горнолыжного спорта. Доля их продаж составила 34% в общем объеме. В октябре их стали покупать чаще в два раза. Причем продажи горных лыж выросли в пять раз, беговых — в три раза, а сноубордов — также в три раза.



Горные лыжи в ресейле в среднем стоят 16 000 рублей, а новые — 33 000 рублей. Беговые лыжи «с рук» в среднем обойдутся в 4 000 рублей, новые — в 24 000 рублей. Купить сноуборд «с рук» можно в среднем за 17 000 рублей, а новый — за 27 000 рублей.

Продажи одежды для горнолыжного спорта выросли в 10 раз, защиты и экипировки — в 8 раз. Ботинки и крепления для лыж и сноубордов стали покупать чаще в 8 раз. Средняя цена — 6 000 рублей в ресейле и 17 000 рублей в новом состоянии. А различные аксессуары покупали чаще в 4 раза. В общей сложности цены в категории «лыжи и сноуборды» за месяц снизились на 4%.

Все для хоккея

На втором месте по популярности среди жителей Самары — хоккейные товары. По данным аналитиков платформы, на них пришлось 32% от общего объема продаж. За последний месяц их стали покупать чаще на 17%. На Авито можно приобрести различные хоккейные коньки, например, полупрофессиональную модель швейцарского производства за 12 500 рублей. Детские коньки продаются за 1 290 рублей. На площадке также есть предложения клюшек, шайб и защитных шлемов в разных ценовых сегментах. За октябрь цены на хоккейные товары снизились на 4%.

Фигурное катание и зимние забавы

Третье место в топе популярных категорий для зимнего спорта с долей в 14% занимают товары для фигурного катания. Их за последний месяц покупали чаще на 29%. Взрослые коньки на Авито можно купить, например, за 5 700 рублей, а детские — за 550 рублей. Те, кто занимается профессионально, могут найти на платформе платье для выступлений. Примечательно, что цены на товары для фигурного катания за месяц снизились на 20%.

Также 13% продаж приходится на сани, снегокаты и тюбинги. Их в октябре стали покупать чаще в три раза. Сани на Авито можно приобрести за 3 290 рублей, примерно столько же стоят снегокаты. Тюбинги в ассортименте продаются за 1 500 рублей.