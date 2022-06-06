На Спартакиаде учащихся России по вольной борьбе представители СО завоевали две серебряные медали

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В столице Башкирии выступили свыше 200 спортсменов из 48 российских регионов. Они разыграли 22 комплекта наград. В общекомандном зачете победителем стала сборная команда Москвы. В личном зачете безусловное первенство по количеству золотых медалей у школьников из Дагестана. У девушек на вершину пьедестала чаще всего поднимались спортсменки из Краснодарского края.



По итогу соревнований представители Самарской области завоевали две серебряные медали:

Щелочков Игорь (весовая категория 100 кг);

Глазунов Никита (весовая категория 85 кг).

Тренеры - Лобжанидзе Г.В., Тофтула Е.В. и Лобжанидзе Г.Г.



Финальные соревнования XI летней Спартакиады учащихся России проводятся с 25 мая по 11 сентября на территории 22 субъектов. В программу включены соревнования по 47 видам спорта. Разыгрывается 494 комплекта медалей. В финальных соревнованиях запланировано участие около 14 600 человек – спортсменов, тренеров и специалистов.

Фото: минспорта СО