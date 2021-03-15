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На «МТЛ Арена» пройдут матчи пятого тандема чемпионата России по баскетболу 3х3
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На «МТЛ Арена» пройдут матчи пятого тандема чемпионата России по баскетболу 3х3

15 марта 2021 16:15
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Самара впервые принимает соревнования по баскетболу 3х3 такого уровня. Сыграют в турнире и обе команды БК «Самара» — и мужская, и женская. 

20-21 марта в Самаре на площадке «МТЛ Арены» пройдут матчи пятого тандема чемпионата России по баскетболу 3х3.

Самара впервые принимает соревнования по баскетболу 3х3 такого уровня. В наш город приедут сильнейшие команды страны, победители российских и международных турниров. В женской сетки сыграет, например, действующий чемпион России казанский «Тулпар», в мужской — победитель второго сезона Единой лиги Европы 3х3, лидер нынешнего сезона чемпионата России столичный Inanomo.

Сыграют в турнире и обе команды БК «Самара» — и мужская, и женская. 

Игровой день и в субботу, и в воскресенье стартует в 10:00 смр. Следить за результатами наших команд можно Вконтакте: в группе БК «Самара» и в группе РФБ.

В нынешнем сезоне чемпионат России пройдет по измененной схеме. Регулярный чемпионат будет состоять из 16 однодневных этапов, объединенных в восемь «тандемов». В зависимости от занятых мест на этапах все команды будут получать баллы в общий зачет чемпионата, по которому будут определены участники двухдневного финального этапа, передает пресс-служба БК "Самара". 

 

Фото:   пресс-служба БК "Самара"

 

 

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