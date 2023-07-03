На летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» спортсмены СО завоевали 15 медалей

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«Мы вместе. Спорт»: результаты сборной Самарской области по параплаванию.



В Дзержинске в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» состоялись чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийские соревнования по спорту слепых и спорту с интеллектуальными нарушениями.



В турнире приняли участие более 300 пловцов из 46 регионов страны. Сборную команду Самарской области представили 8 спортсменов, которые завоевали 15 медалей.

Фото: минспорта СО