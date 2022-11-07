На чемпионате России по ВМХ-фристайлу представительницы 63 региона завоевали две медали

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В Москве состоялся чемпионат России по ВМХ-фристайлу в олимпийской дисциплине «парк».



Соревнования прошли в крытом скейт-парке «РампСтрой». В них приняли участие свыше 50 спортсменов из разных регионов страны. Медали разыгрывались в двух возрастных категориях - в юниорской (17−18 лет) и «элите». Представительницы 63 региона завоевали две медали.



Круглова Екатерина («элита», 64,66 балла);

Ризаева Дарья («элита», 53,66 балла).



Ранее Екатерина Круглова выиграла Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая впервые прошла в этом году.

Фото: минспорта СО