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На втором сборе "Крылья Советов" сыграют 4 матча

22 января 2021 17:58
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Определились соперники нашей команды на втором сборе, который "Крылья" вновь проведут в турецком Белеке.

Определились соперники нашей команды на втором сборе, который "Крылья" вновь проведут в турецком Белеке.

Самарцы сыграют 4 матча.

Команда отправится на сбор 26-го января, а уже 27-го встретится со словенским клубом "Целе".

1 февраля "Крылья" сыграют с "Сочи".

В конце сбора самарцы проведут еще два матча – 6-го февраля соперником нашей команды будет казахстанский "Кайрат", а 7-го – черногорская "Будучность".

Планируется, что все поединки будут показаны в прямом эфире "Крылья Советов – ТВ", передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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