На всероссийском турнире юных хоккеистов "Золотая шайба" состоялся финальный этап соревнований среди сельских команд юношей 2009-2010 годов рождения.

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В финале приняли участие 16 команд из 16 регионов РФ. Самарскую область представил победитель регионального этапа - команда "Дубрава" из Волжского района.



На групповом этапе наши хоккеисты уступили "Коркино" из Челябинской области - 0:7 и "Сеченово" из Нижегородской области - 0:12, и обыграли "Автомобилист" из Ульяновской области - 8:0. Эти результаты позволили "Дубраве" занять 3-е место на групповом этапе.



Команда "Сеченово" впоследствии смогла дойти до финала, где уступила хоккеистам из команды "Балтач" республики Татарстан.



А "Дубрава" в плей-офф взяла верх над "Бардой" из Пермского края - 5:1 и в дополнительное время обыграла "Титан" из Удмуртской республики - 3:2.



В матче за 9-е место волжане уступили с минимальной разницей "Дельте" из Свердловской области и в финальной классификации заняли 10-е место.



Фото: "ЗОЛОТАЯ ШАЙБА"