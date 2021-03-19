На УСЦ "Чайка" состоится благотворительная лыжная гонка "Добрая лыжня"

28 марта на УСЦ "Чайка" (Самара, п.Управленческий) состоится благотворительная лыжная гонка "Добрая лыжня". Пройдут старты на 500 метров (дети), 1 км (дети) и 5 км (взрослые). Мероприятие проводится с целью помощи подопечным фонда Русфонд - стартовые взносы будут направлены на реабилитацию и лечение детей.
Условия допуска:
- Предварительная электронная заявка
- Оплата стартового взноса
- Паспорт или свидетельство о рождении (оригинал)
- Справка о допуске врача (оригинал)
- Согласие на участие от официальных представителей детей и подростков до 18 лет.
Программа:
09:00 - 10:30 Мандатная комиссия, выдача стартовых пакетов
10:45 - Открытие мероприятия.
12:30 - Награждение
Заявки принимаются до 23:00 22 марта на сайте.
Помочь Русфонду можно через официальный сайт организации, передает пресс-служба минспорта СО.
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