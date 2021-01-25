На УСЦ "Чайка" состоится традиционный лыжный марафон "Сокольи Горы"

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На этой неделе на УСЦ "Чайка" в Самаре состоится традиционный лыжный марафон "Сокольи Горы". В 2018 году марафон стал полноправным членом всероссийской серии Russialoppet. Главная миссия соревнований - развитие не только лыжного движения, но и событийного туризма по России.



В 2020 году в марафоне участвовало рекордное количество спортсменов - около 900 человек из 6 стран, 48 регионов России и 161 города.



"Сокольи Горы" - 2021 стартуют в четверг, 28 января. В этот день пройдет Ночная лыжная гонка.



Все желающие еще могут успеть подать заявку на участие до 18:00 26 января: www.russiarunning.com/event/ski2021



Программа лыжного марафон "Сокольи Горы 2021"



28 января. Ночная лыжная гонка.

Дистанции 5, 10 км свободным стилем.



30 января. Лыжный марафон "Сокольи Горы".

Дистанции 10, 17, 34, 51 км свободным стилем.



31 января. Лыжный марафон "Сокольи Горы".

Дистанции 10, 30 км классическим стилем, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО