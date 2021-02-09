На третьем сборе в Турции "Крылья Советов" проведут 4 матча

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Третий учебно-тренировочный сбор в Турции наша команда проведет с 11 по 20 февраля.

В рамках заключительного этапа подготовки ко второй части сезона "Крылья Советов" проведут четыре матча.

На 12 февраля запланировано две игры: "Шахтер" Караганда (утром), "Борац" Босния и Герцеговина (вечером). 15 февраля соперником самарцев вновь станет клуб из Боснии – "Вележ". Завершат игровую программу сбора "Крылья" матчем с "Рубином" – 16 февраля. В связи с заключительной фазой подготовки команды ко второй части сезона контрольные игры на 3 сборе на "Крылья Советов – ТВ" показаны не будут.

В рамках 1/8 БЕТСИТИ Кубка России 22-го февраля "Крылья" сыграют на выезде с "Химками", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"