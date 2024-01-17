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На трассах СШ "Чайка" состоялись старты областного чемпионата и первенства по лыжным гонкам

17 января 2024 17:53
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Лыжники разыграли медали областного чемпионата.

На трассах спортивной школы "Чайка" состоялись старты в рамках чемпионата и первенства Самарской области по лыжным гонкам.   

Чемпионами области в гонке классическим стилем стали Ульяна Крыжановская и Владислав Кутырев, в забеге свободным стилем - Ирина Павлова и Ярослав Антипов. Женщины соревновались на дистанции в 10 км, мужчины - 15 км.

Первенство Самарской области в "классике" в своих возрастных категориях выиграли Софья Кудюрова и Александра Зайцева (3 км), Семен Потапов и Иван Юртаев (5 км), Вероника Соловьева и Елизавета Новацкая (10 км), Никита Майоров и Вадим Аннин (15 км).

В гонках свободным стилем первыми в своих категориях стали Александра Зайцева и Маргарита Буторина (5 км), Иван Юртаев и Никита Майоров среди юношей и Екатерина Юдицкая среди юниорок (10 км), Вадим Аннин среди юниоров (15 км).

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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