На территории учебно-спортивного центра «Чайка»  полным ходом идут работы по возведению лыжероллерной трассы

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На территории учебно-спортивного центра «Чайка» в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» полным ходом идут работы по возведению лыжероллерной трассы.



Много лет спортсмены ждали специализированный объект для тренировок в летний период. Обычно занятия проходили в непредназначенных для этого местах. Спортсмены обратились к Дмитрию Азарову с просьбой построить профессиональную трассу для комфортных тренировок и подготовки к соревнованиям. Губернатор идею поддержал.



Лыжникам и биатлонистам для поддержания хорошей формы нужно тренироваться круглогодично. Лыжероллеры для спортсменов - прекрасная возможность не растерять физическую форму за летний период, а также улучшить технику. Планируется, что здесь будут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.

Фото: минспорта СО