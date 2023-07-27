На стадионе «Локомотив» прошла торжественная церемония открытия чемпионата Вооруженных сил России по регби-7

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Сегодня на стадионе «Локомотив» прошла торжественная церемония открытия чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации по регби-7. Турнир проводится третий год подряд. В борьбу за трофей вступили команды воздушно-космических сил, военно-морского флота, восточного военного округа, инженерных войск, а также команда Республики Беларусь.



«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году 70% жителей нашей страны систематически занимались спортом. Соревнования Вооруженных сил Российской Федерации вносят существенный вклад в популяризацию физической культуры и спорта, дают возможность реализовать себя и обменяться спортивным опытом. Армейские спортсмены регулярно входят в составы спортивных сборных команд России по различным видам спорта», - подчеркнула врио министра спорта Лидия Рогожинская.



Завтра, 28 июля, соревнования пройдут с 10 до 14 часов. Церемония награждения победителей и призеров - по окончании матчей. Вход свободный.

Фото: скриншот видео