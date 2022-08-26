На стадионе «Динамо» прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников УИС СО

217

На стадионе «Динамо» прошли соревнования по мини-футболу среди сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области.

За титул победителя боролись сборные команды всех учреждений регионального Управления ФСИН.

В соревновании за почетное третье место принимали участие команды СИЗО № 4 и аппарата управления. Основное время матча завершилось со счетом 3:2, победителем оказалась тольяттинская команда следственного изолятора.

В финале игры встретились команды ОСБ и ЛИУ-4. Выигрывавшая в течение всего матча команда ЛИУ со счетом 1:0, не смога удержать преимущество, и забитые игроками ОСБ на последних минутах два гола, вывели команду вперед, и помогли завоевать золотые медали.

По итогам соревнований были отмечены лучшие игроки.

Лучшим нападающим признан прапорщик внутренней службы Никита Щербаков, а лучшим защитником старший лейтенант внутренней службы Иван Шлычков.

Звания «Лучший вратарь» удостоен старший лейтенант внутренней службы Сергей Строилов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области