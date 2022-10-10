На самарском стадионе «Салют» во второй раз прошел фестиваль детского регби

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В турнире приняли участие 16 команд из 9 городских школ. Участниками фестиваля стали учащиеся третьих и четвертых классов. В этот раз не было ни победителей, ни проигравших. Каждый ребенок получил возможность не только проявить себя на профессиональном поле, но и стал обладателем памятной медали, а также получил подарок от организаторов мероприятия.



Детское регби (тэг-регби) - разновидность классического регби с упрощенными правилами. В этой игре нет схваток и вбрасывания из аута, а захваты запрещены, что делает игру максимально безопасной. По словам опытных тренеров регби набирает популярность среди самарцев. В первую очередь, это связано с достижениями сборной 63 региона по регби. Ежегодно волжане становятся победителями и призерами чемпионатов и Кубков страны.



«Участниками спортивного праздника стали более 120 самарских школьников. Уверен, что фестиваль станет ежегодным. Главной целью мероприятия является пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, а также популяризация этого интересного и зрелищного вида спорта. В государственной спортивной школе №1 открыто отделение регби. С детьми работают профессиональные тренеры, занятия проводятся бесплатно», - отметил директор ГАУ СО «СШОР №1» Максим Поваляев.

Фото: минспорта СО