Я нашел ошибку
Главные новости:
На самарской набережной открылось новое пространство для активного отдыха
На самарской набережной открылось новое пространство для активного отдыха
В Самаре преображается парк «Молодёжный».
В Самаре преображается парк «Молодёжный»
В Саудовской Аравии начались переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине
Стоимость ремонта квартир выросла на 10-15% за год
Стоимость ремонта квартир выросла на 10-15% за год
На озере в Самарской области утонул мужчина
На озере в Самарской области утонул мужчина
В Тольятти пожар охватил 20 га леса
В Тольятти пожар охватил 20 га леса
В Сызрани благоустроят еще одну набережную
В ДТП с КАМАЗом в Сергиевском районе пострадали три женщины
В ДТП с КАМАЗом в Сергиевском районе пострадали три женщины
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.81
1.03
EUR 103.84
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

На самарской набережной открылось новое пространство для активного отдыха

5 августа 2023 17:57
106
На самарской набережной открылось новое пространство для активного отдыха

Место для любителей активного отдыха располагается на второй очереди набережной между улицей Маяковского и Чкаловским спуском. Новое общественное пространство СберСпасибо открыло при поддержке Поволжского банка Сбербанка и городской Администрации. 
 
«Выходи играть!» отличается от других городских площадок — помимо разнообразия секций для любителей спорта всех возрастов, есть зоны и для профессиональных спортсменов. Можно поиграть в футбол, баскетбол, стритбол или настольный теннис, прокатиться по рампе на велосипеде, скейтборде или роликах, а также попробовать себя в стрит-воркауте.
 
«Уверена, что площадка будет востребована и полюбится всем самарцам. Знаю, что сегодня здесь пройдет спортивный турнир. Проведение подобных соревнований - это прекрасная возможность для людей, которые, не являясь профессиональными спортсменами, тем не менее, хотят заниматься спортом, участвовать в соревнованиях и побеждать», - подчеркнула Елена Лапушкина.
 
 В рамках праздничного мероприятия для гостей проходят мастер-классы от профессиональных спортсменов, семейные и индивидуальные эстафеты, чемпионат по стритболу и другие активности. Завершится мероприятие дискотекой под открытым небом.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
4 августа 2023  17:09
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
568
в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
4 августа 2023  14:23
В большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
472
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
4 августа 2023  14:11
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
712
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
4 августа 2023  12:33
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
430
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
4 августа 2023  11:23
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
386
Весь список