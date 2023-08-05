На самарской набережной открылось новое пространство для активного отдыха

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Место для любителей активного отдыха располагается на второй очереди набережной между улицей Маяковского и Чкаловским спуском. Новое общественное пространство СберСпасибо открыло при поддержке Поволжского банка Сбербанка и городской Администрации.



«Выходи играть!» отличается от других городских площадок — помимо разнообразия секций для любителей спорта всех возрастов, есть зоны и для профессиональных спортсменов. Можно поиграть в футбол, баскетбол, стритбол или настольный теннис, прокатиться по рампе на велосипеде, скейтборде или роликах, а также попробовать себя в стрит-воркауте.



«Уверена, что площадка будет востребована и полюбится всем самарцам. Знаю, что сегодня здесь пройдет спортивный турнир. Проведение подобных соревнований - это прекрасная возможность для людей, которые, не являясь профессиональными спортсменами, тем не менее, хотят заниматься спортом, участвовать в соревнованиях и побеждать», - подчеркнула Елена Лапушкина.



В рамках праздничного мероприятия для гостей проходят мастер-классы от профессиональных спортсменов, семейные и индивидуальные эстафеты, чемпионат по стритболу и другие активности. Завершится мероприятие дискотекой под открытым небом.