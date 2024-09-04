На площадке тольяттинского диск-гольф-парка «Жигули» пройдёт 7-й этап Российского Профессионального Тура

Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр будет обучать студентов по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки».
В СамГМУ начал работу Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности
6 сентября в Центре Труда и Отдыха "Станкозавод" состоится открытие выставки «Промышленное наследие»
За звание лучших боролись 4 команды - спортсмены из Владивостока, Балаково, Октябрьского и Тольятти.
В Тольятти прошел первый этап командного Кубка России по спидвею
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
5 и 6 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2С
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с фронтовиком Александром Любимовым.
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
4 сентября также стало известно, что умер отец Павла и Валерия Буре, Владимир Буре. Он скончался в Майами на 74-м году жизни.
Умер Александр Фетисов, отец двукратного чемпиона ОИ Вячеслава Фетисова
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.
Сообщить о неправомерных действиях: в ГУФССП СО работает «телефон доверия»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-1.39
EUR 97.81
-1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
В Самаре для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области»
Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

На площадке тольяттинского диск-гольф-парка «Жигули» пройдёт 7-й этап Российского Профессионального Тура

4 сентября 2024 12:47
182
На площадке тольяттинского диск-гольф-парка «Жигули» пройдёт 7-й этап Российского Профессионального Тура

7-8 сентября на площадке тольяттинского диск-гольф-парка «Жигули» пройдёт 7-й этап Российского Профессионального Тура (ПроТур) по диск-гольфу.

В нём примут участие игроки из разных городов, призёры и участники всероссийских и международных соревнований. Победители будут определяться в личном зачёте в 4 дивизионах: мужском, женском, а также мужском и женском Мастерсе (игроки 40+).

Парк «Жигули» из 18 корзин расположен на территории технопарка «Жигулёвская долина». Самарская область впервые принимает соревнования по диск-гольфу такого уровня. Предыдущие этапы ПроТура состоялись в Пскове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве, Набережных Челнах. Тольяттинский этап – финальный, он завершает сезон.

Открытие турнира – 7 сентября в 10:30. Итоговый раунд, определяющий призёров турнира, стартует 8 сентября в 13:00.

Приглашаем зрителей посетить турнир и насладиться игрой лучших диск-гольфистов страны! Вход свободный. Репортаж о соревнованиях будет показан на телеканале «Матч!»

Главный судья турнира – Илья Воробьёв, вице-президент Федерации флаинг диска России, генеральный директор компании «Про Алтимат».

Организаторы турнира: технопарк «Жигулёвская долина», Российская диск-гольф Ассоциация, АНО «Деловая Волга». Соорганизаторы: компания «Про Алтимат», зал активного отдыха NEO.

Мероприятие проходит при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Для справки: Диск-гольф – индивидуальный вид спорта, где игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки дистанции за наименьшее количество бросков. Если в традиционном гольфе игрок с помощью клюшки должен загнать мячик в лунку, в диск-гольфе необходимо летающим диском попасть в специальную корзину. Этот демократичный вид спорта активно развивается при содействии Российской диск-гольф Ассоциацией (РДГА).

Профессиональный диск-гольф-парк «Жигули» был организован на территории технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в рамках реализации проекта «Территория здоровья. Развитие» – победителя конкурса социальных проектов СОНКО Самарской области. Количество корзин – 18. Общая протяжённость трассы – 1865 метров, пар (стандартное количество бросков для прохождения всех отрезков) – 61.

На территории парка «Жигули» проводятся любительские и профессиональные турниры по диск-гольфу, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
4 сентября 2024  15:28
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
163
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
4 сентября 2024  14:03
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
192
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
4 сентября 2024  14:00
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
169
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
4 сентября 2024  13:55
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
230
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
4 сентября 2024  13:48
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
285
Весь список