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7-8 сентября на площадке тольяттинского диск-гольф-парка «Жигули» пройдёт 7-й этап Российского Профессионального Тура (ПроТур) по диск-гольфу.

В нём примут участие игроки из разных городов, призёры и участники всероссийских и международных соревнований. Победители будут определяться в личном зачёте в 4 дивизионах: мужском, женском, а также мужском и женском Мастерсе (игроки 40+).

Парк «Жигули» из 18 корзин расположен на территории технопарка «Жигулёвская долина». Самарская область впервые принимает соревнования по диск-гольфу такого уровня. Предыдущие этапы ПроТура состоялись в Пскове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве, Набережных Челнах. Тольяттинский этап – финальный, он завершает сезон.

Открытие турнира – 7 сентября в 10:30. Итоговый раунд, определяющий призёров турнира, стартует 8 сентября в 13:00.

Приглашаем зрителей посетить турнир и насладиться игрой лучших диск-гольфистов страны! Вход свободный. Репортаж о соревнованиях будет показан на телеканале «Матч!»

Главный судья турнира – Илья Воробьёв, вице-президент Федерации флаинг диска России, генеральный директор компании «Про Алтимат».

Организаторы турнира: технопарк «Жигулёвская долина», Российская диск-гольф Ассоциация, АНО «Деловая Волга». Соорганизаторы: компания «Про Алтимат», зал активного отдыха NEO.

Мероприятие проходит при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Для справки: Диск-гольф – индивидуальный вид спорта, где игроки, соревнуясь, пытаются пройти отрезки дистанции за наименьшее количество бросков. Если в традиционном гольфе игрок с помощью клюшки должен загнать мячик в лунку, в диск-гольфе необходимо летающим диском попасть в специальную корзину. Этот демократичный вид спорта активно развивается при содействии Российской диск-гольф Ассоциацией (РДГА).

Профессиональный диск-гольф-парк «Жигули» был организован на территории технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в рамках реализации проекта «Территория здоровья. Развитие» – победителя конкурса социальных проектов СОНКО Самарской области. Количество корзин – 18. Общая протяжённость трассы – 1865 метров, пар (стандартное количество бросков для прохождения всех отрезков) – 61.

На территории парка «Жигули» проводятся любительские и профессиональные турниры по диск-гольфу, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.