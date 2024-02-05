На первенстве России по самбо юноши и девушки Самарской области завоевали 4 медали

105

Во Владивостоке завершилось первенство России по самбо среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения. Спортсмены Самарской области завоевали 4 медали.



Серебряную медаль в весе до 72 кг выиграла Екатерина Фадеева, воспитанница тренера Анны Сараевой. Екатерина получила право выступить в составе сборной России на первенстве Европы в Сербии.



В этом же весе бронзовую медаль завоевала Кира Орешникова (тренер Д.Ромаданов).



У юношей в весе до 49 кг бронзу завоевал Никита Лапшин (тренеры Р.Сулейманов, В.Крытов), а в категории до 88 кг бронзу выиграл Рамил Гуломалиев (тренеры Э.Антонян, А.Антонян).

Фото: минспорта СО