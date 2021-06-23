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На первенстве России по дзюдо среди юниорок две самарских спортсменки поднялись на пьедестал почета

23 июня 2021 14:19
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Всего участие в первенстве принимали 411 дзюдоистов.

В Мурманске завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Всего участие в первенстве принимали 411 дзюдоистов.

Сборную Самарской области представляли 17 человек. Две спортсменки поднялись на пьедестал почета: Вита Майданик выиграла золото в весовой категории 57 кг, а Альфия Дашкина стала второй в весовой категории свыше 78 кг.

- Это моя первая медаль – до этого вообще ни разу не удавалось попасть на пьедестал – и сразу золото. Финал получился очень тяжелый, тем более, что с Ирой Зуевой, соперницей по финалу, мы друг друга прекрасно знаем – в сборной тренируемся в паре. Видимо, мне удалось чуть лучше проявить свой характер, - призналась Вита.

 

Фото:   минспорт СО

Теги: дзюдо первенство России юниорки

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