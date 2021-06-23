На первенстве России по дзюдо среди юниорок две самарских спортсменки поднялись на пьедестал почета

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В Мурманске завершилось первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Всего участие в первенстве принимали 411 дзюдоистов.



Сборную Самарской области представляли 17 человек. Две спортсменки поднялись на пьедестал почета: Вита Майданик выиграла золото в весовой категории 57 кг, а Альфия Дашкина стала второй в весовой категории свыше 78 кг.



- Это моя первая медаль – до этого вообще ни разу не удавалось попасть на пьедестал – и сразу золото. Финал получился очень тяжелый, тем более, что с Ирой Зуевой, соперницей по финалу, мы друг друга прекрасно знаем – в сборной тренируемся в паре. Видимо, мне удалось чуть лучше проявить свой характер, - призналась Вита.

Фото: минспорт СО