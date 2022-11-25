На первенстве России по дзюдо самарские девушки завоевали 6 медалей

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В турнире приняли участие свыше 590 дзюдоистов в возрасте до 21 года, которые разыграли медали в шестнадцати категориях. В составе сборной команды Самарской области выступили 16 спортсменов: 4 юноши и 12 девушек. По итогу состязаний в копилке 63 региона 6 медалей.



Иванова Мария (весовая категория 78+ кг, ГАУ СО «СШОР №1», тренеры - Герасимов С.В., Заблудина И.А., Васильев А.Р.) - золото;

Дашкина Альфия (весовая категория 78+ кг, ГАУ СО «СШОР №1», тренеры - Герасимов С.В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.);

Яковенко Полина (весовая категория 48 кг, МБУ ДО «СШОР №14», тренер - Магзумова Е.Ш.) - серебро;

Устимова Дарья (весовая категория 57 кг, ГАУ СО СШОР №1, тренеры - Герасимов С.В., Заблудина И.А., Гасанова Е.В.);

Жданкина Татьяна (весовая категория 52 кг, ГАУ СО «СШОР №2», тренеры - Антонян Э.А., Антонян А.Э.) - бронза;

Лепешкова Кристина (весовая категория 63 кг, МБУ СШОР №11 им. В.В. Ольховского, тренеры - Сараева А.А., Парсаев Г.А.).

Фото: минспорта СО