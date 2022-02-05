На Олимпиаде в Пекине сегодня первый медальный день

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У российских спортсменов – хорошие шансы на награды. Всего будет разыграно шесть комплектов медалей в шести видах – лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке. В женском хоккее россиянки сыграют против американок.

XXIV зимние Олимпийские игры открылись в Пекине накануне. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта. Российские спортсмены будут выступать во всех видах. Нашу страну представят 212 спортсменов – 103 женщины и 109 мужчин.

Глава ОКР Станислав Поздняков ожидает, что сборная поборется за 30 медалей и за место в тройке в общем зачете. Эксперты предсказали 26-34 награды российских олимпийцев. Болельщики рассчитывают на золото в фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне и фристайле. Олимпиада в Пекине должна станет последней, где россияне выступят без флага и гимна: санкции WADA заканчиваются в декабре этого года, передает Радио Маяк.