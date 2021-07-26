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На Олимпиаде тест на covid-19 с положительным результатом за сутки сдали 16 человек

26 июля 2021 10:43
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На Олимпиаде тест на covid-19 с положительным результатом за сутки сдали 16 человек

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 16 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете оргкомитета "Токио-2020".

По этим данным, трое зараженных являются спортсменами, не проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр, достигло 153.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столичной префектуре.

Режим ЧС предполагает, в частности, ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей, передает Радио Маяк.

Фото: Assosiated Press

Теги: коронавирус олимпиада Олимпийские игры

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