На Олимпиаде появятся новые виды спорта

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Организационный комитет летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе выдвинул предложение о включении в программу пяти новых видов спорта. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Принято предложение оргкомитета (Игр-2028) по пяти видам спорта — бейсбол/софтбол, флаг-футбол, лакросс, сквош и крикет. Предложение принято пакетом», — заявил Бах на трансляции заседания Международного олимпийского комитета в Мумбаи. Он добавил, что Международный олимпийский комитет (МОК) получил запросы на включение 16 новых дисциплин. Но отбор по соответствию критериям прошла только дисциплина «пляжный спринт в гребле», пишет Ура.ру.

Ранее Бах сообщал, как российские спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх. Для этого они не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР).