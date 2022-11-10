На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3

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12-13 ноября в Самаре УК "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3.

В субботу на площадку выйдут девушки (в игре 6 самарских команд), а также мужские команды в категории "Претендент". В воскресенье высочайший баскетбольный класс покажут мужские команды категории "Мастер": столичная "Sharks 1st", "Красный якорь" из Нижнего Новгорода, наша "Самара" и другие.

Также в воскресенье сыграют парни и девчонки из "тихого!баскетбола".

И 12, и 13 ноября баскетбольный нон-стоп будет продолжаться с 10 утра до 20 часов вечера.



Владимир Аветисян, президент Федерации баскетбола Самарской области, член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России:

- Представить наш баскетбол без матчей Лиги Губернатора уже невозможно. Осенний сезон возвращает нас в зальный формат, но мы сохраняем привычное для турнира разнообразие категорий: в Лиге примут участие и топовые российские, и сильнейшие самарские команды - как мужские, так и женские. С нетерпением ждем также ребят и девушек из "тихого!баскетбола" - проекта, который открывает лучшую игру с мячом для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Уверен, они заметно прибавили в мастерстве, получив возможность регулярно тренироваться при поддержке Федерации баскетбола Самарской области.

Приглашаю всех любителей баскетбола в выходные посетить "МТЛ Арену" - нас с вами ждет незабываемое зрелище!