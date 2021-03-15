На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова

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На стадионе "Металлург" прошел юбилейный, 15-й детско-юношеский турнир на Кубок имени Виктора Карпова. Участие в соревновании приняли 8 команд: два состава "Крылья Советов-2009", "Крылья Советов-2010", а также "Сокол", "Сергиевск", "Импульc" и "Смена".

По итогам группового этапа первые места в своих группах заняли два состава КС-2009. Именно им и предстояло решить судьбу Кубка. В финальной встрече "КС"-синие (под руководством Дмитрия Чуенкова) оказались сильнее "КС"-белых (под руководством Александра Ананина). Итоговый счет – 2:0.

Призы и подарки молодым футболистам вручали директор Академии футбола "Крылья Советов" Сергей Марушко, а также футболисты главной команды Дмитрий Комбаров и Сергей Божин. "Крылья Советов-2010" в матче за 7-8 место смогли победить по пенальти в упорной борьбе.

Виктор Карпов сыграл за "Крылья Советов" 266 матчей, забил 40 голов. Выступал на позиции полузащитника. Заслуженный мастер спорта РСФСР и СССР, кавалер советского ордена Знак Почета. Был включен в число 33 лучших футболистов Союза. Один из самых ярких и титулованных игроков "Крыльев" за всю историю, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"