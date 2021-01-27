5 и 6 февраля в Самаре на ГКЛ "СОК" состоятся II Детские соревнования по горным лыжам памяти Николая Павловича Петрякова
Возраст участников: 2003 года рождения и младше.
Зачет: личный и комадный.
Призы: Кубки, медали, подарки.
Проживание: angelhotel.ru (со скидкой).
Заявки: до 2 февраля на email: skiing-samara@yande, передает пресс-служба минспорта СО.
Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.
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