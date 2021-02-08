На чемпионате ЦВО по офицерскому троеборью сразу 33 спортсмена стали "Мастерами спорта"

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На чемпионате Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью, который в течение трех дней проходил в Самарской области, сразу 33 участника смогли выполнить норматив на звание "Мастер спорта". Это рекордный показатель за всё время окружных соревнований по офицерскому троеборью.

Всего в соревнованиях принимали участие 125 офицеров в составе 27 команд из 9 регионов Урала, Поволжья и Сибири. На момент начала соревнований в составе имелись только 12 мастеров спорта.

Офицеры состязались на площадках самарского филиала ЦСКА в стрельбе из пистолета Макарова, плавании вольным стилем на 100, 200 и 300 метров, а также в лыжной гонке на дистанциях 5 и 10 километров. Участники были поделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет.

- Это стало возможным благодаря большому вниманию руководста округа, повышению престижа данных соревнований, слаженной работе руководителей физподготовки воинских частей и соединений. Это большой успех, - отметил начальник физической подготовки округа полковник Игорь Сущев.

По итогам соревнований в командном зачёте первое место заняла сборная команда из Вольского филиала Военной академии МТО (Саратовская область). Второе место заняли офицеры танковой дивизии из Челябинской области. Замкнула тройку лидеров сборная команда 14-й армии, объединения и соединения которой дислоцированы в разных регионах Урала, Поволжья и Сибири, сообщает пресс-служба ЦВО.