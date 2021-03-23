На чемпионате России по пауэрлифтингу самарский спортсмен завоевал серебро

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В Екатеринбурге состоялся чемпионат России по пауэрлифтингу (троеборью) Самарский спортсмен Максим Прохоров (тренер - Михаил Фролов) завоевал серебро в весовой категории свыше 120 кг. Помимо призового места он прошел отбор для включения в сборную России.



По итогам первенства среди ветеранов Александр Сайдаков (тренеры - Дмитрий Шутяк, Илья Борисов) выиграл серебро (возрастная категория 40-49 лет, весовая категория до 105 кг), передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО