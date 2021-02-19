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На чемпионате ПФО по ушу у самарцев - 31 медаль

19 февраля 2021 16:55
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В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов.

С 12 по 14 февраля в Перми проходил Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по ушу. В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртской, Чувашской республик, Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской областей и Пермского края.

Спортсмены Самарской федерации ушу принесли в копилку нашего региона 15 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Прошедшие соревнования являлись отборочными на Чемпионат и Первенство России по ушу, передает пресс-служба Самарской Федерации Ушу.

 

Фото:   пресс-служба Самарской Федерации Ушу

 

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