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На берегу реки Самара проходит областной фестиваль среди сельских команд «Золотые – пески Богатое»

31 июля 2022 14:21
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В этом году за медали боролись свыше 160 команд из Самарской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей.

На берегу реки Самара в районе озера Сызганское проходит областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд «Золотые – пески Богатое».

Традиционный фестиваль проводится с 2008 года. В этом году за медали боролись свыше 160 команд из Самарской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей.

В торжественной церемонии открытия приняла участие заместитель министра спорта Самарской области - руководитель департамента государственной службы и административно-правовых отношений Галина Дорохова.

«Фестиваль имеет славные спортивные традиции. Рекордное количество участников доказывает развитие интереса к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни», - отметила Галина Владимировна.

 

Фото:   минспорта СО

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