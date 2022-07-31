На берегу реки Самара проходит областной фестиваль среди сельских команд «Золотые – пески Богатое»

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На берегу реки Самара в районе озера Сызганское проходит областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд «Золотые – пески Богатое».



Традиционный фестиваль проводится с 2008 года. В этом году за медали боролись свыше 160 команд из Самарской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей.



В торжественной церемонии открытия приняла участие заместитель министра спорта Самарской области - руководитель департамента государственной службы и административно-правовых отношений Галина Дорохова.



«Фестиваль имеет славные спортивные традиции. Рекордное количество участников доказывает развитие интереса к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни», - отметила Галина Владимировна.

Фото: минспорта СО