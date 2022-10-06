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«Мы вместе. Спорт»: по итогам второго соревновательного дня спортсмены региона завоевали три медали

6 октября 2022 15:24
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Дмитрий Чубаров выиграл золотую медаль в мужском турнире по настольному теннису.

В Сочи продолжаются летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». По итогам второго соревновательного дня спортсмены Самарской области завоевали три медали.

Дмитрий Чубаров выиграл золотую медаль в мужском турнире по настольному теннису в классе - 1. В финале он обыграл соперника из Башкортостана Дмитрия Лаврова со счетом - 3:0.

Пловец Иван Цыпленков финишировал вторым на дистанции 50 метров на спине в классе - S1 с результатом - 1 минута 39.96 секунды.

Щевелев Егор завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем в классе - S7. Его результат - 6:05.74.

Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» являются самыми масштабными и значимыми соревнованиями этого года, проводимых в рамках спортивного календаря России.

 

Фото:   минспорта СО

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