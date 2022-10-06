«Мы вместе. Спорт»: по итогам второго соревновательного дня спортсмены региона завоевали три медали

162

В Сочи продолжаются летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». По итогам второго соревновательного дня спортсмены Самарской области завоевали три медали.



Дмитрий Чубаров выиграл золотую медаль в мужском турнире по настольному теннису в классе - 1. В финале он обыграл соперника из Башкортостана Дмитрия Лаврова со счетом - 3:0.



Пловец Иван Цыпленков финишировал вторым на дистанции 50 метров на спине в классе - S1 с результатом - 1 минута 39.96 секунды.



Щевелев Егор завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем в классе - S7. Его результат - 6:05.74.



Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» являются самыми масштабными и значимыми соревнованиями этого года, проводимых в рамках спортивного календаря России.

Фото: минспорта СО