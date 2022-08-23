Мужская команда Самарской области стала бронзовым призером турнира по баскетболу 3x3

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В Москве в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта сзавершился турнир по баскетболу 3x3. Мужская команда Самарской области (Виктор Кашин, Семен Дебда, Иван Пьянзин, Дмитрий Крюков) стала бронзовым призером. Групповой этап самарцы прошли без поражений, но в полуфинале уступили сборной Пермского края со счетом – 13:15. В матче за третье место уверенно переиграли соперников из Московской области - 21:15. Победителем турнира стала команда Свердловской области, серебро – у пермских баскетболистов.

«Участие во Всероссийской Спартакиаде – это новый вызов для нашего клуба. И очень приятно, что с первого же турнира, собравшего лучших спортсменов страны, наши команды вернулись не с пустыми руками. Конечно, мы вправе были ожидать более удачного выступления от женской команды: девушки приучили нас к победам – но, таков спорт, на этот раз выбыли из борьбы за медали уже в четвертьфинале. Тем весомее «бронза» от парней: в прошлом сезоне им постоянно не хватало самой малости, чтобы дотянуться до «призов» – в Москве же они проиграли за весь турнир всего один матч и по праву заняли своё место на пьедестале. Уверен, выступление на Спартакиаде станет хорошим опытом для наших команд и позволит им лучше подготовиться к чемпионату России. А мы с нетерпением будем ждать старта женского турнира по баскетболу 5х5 и болеть за команду «Самара», которая будет представлять на Спартакиаде наш регион», – отметил президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян.

С 30 августа по 5 сентября в турнире по «классическому» баскетболу на Всероссийской спартакиаде примет участие женская команда Самарской области, представленная командой БК «Самара».

Самарская область – один из лидеров по развитию баскетбола. Это неоднократно отмечали в Российской федерации баскетбола. Высокие спортивные достижения региона стали возможными, в том числе, благодаря слаженной работе областного Правительства и личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова к вопросам развития спорта и реализации мероприятия федерального проекта «Спорт – норма жизни» на территории региона. Благодаря выстроенной работе Правительства региона, федерации баскетбола Самарской области, руководства клуба «Самара» была создана структура, которая сегодня охватывает все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола. Успехи клуба очевидны. Клуб «Самара» – один из самых успешных баскетбольных проектов в России, который имеет не только большое спортивное, но также социальное и культурное значение, являясь профессиональным ориентиром для юных баскетболистов. В начале лета текущего года на заседании Совета Единой лиги ВТБ по баскетболу был утвержден состав участников сезона-2022/2023. В турнире сильнейших команд страны теперь будет выступать и БК «Самара».

Напомним, Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартовала 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проходят на спортивных объектах 12 регионов страны в 39 видах спорта - по программе XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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