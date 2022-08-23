Мужская команда Самарской области стала бронзовым призером турнира по баскетболу 3x3

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсудили перспективы направлений развития сотрудничества между Самарской областью и Республикой Узбекистан в торгово-экономической и культурной сферах.
Технопарк «Жигулевская долина» посетила официальная делегация из Узбекистана
В дни мероприятия каждый желающий сможет расписать заранее подготовленные эскизы, посвященные волжским городам.
На площадке «ВолгаФеста» начала работу творческая мастерская «Т Плюс»
До 29 августа включительно.
В Самарской области продлён запрет на посещение лесов
Он  проконтролировал организацию лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в «красной зоне» инфекционного госпиталя.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую городскую больницу № 6
В Самаре за сутки заболели 375 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Евгений Заярко отметил, что Курская битва стала величайшим сражением в истории второй мировой и Великой Отечественной войны.
Врио начальника УФСИН СО Евгений Заярко принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной победе в Курской битве
За счет сменных модулей и должна быть открыта для международных исследований вместе с партнерами из дружественных стран.
Борисов: новая российская орбитальная станция сможет быть вечной
Эксперт уточнил, что с точки зрения локализации производства рынок одежды — "второй после еды".
Эксперт: российские бренды одежды, обуви и аксессуаров к 2030 займут половину потребительского рынка
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.74
0.61
EUR 59.53
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Врио начальника УФСИН СО Евгений Заярко принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной победе в Курской битве
«ВолгаФест 2022» в Самаре стартует уже сегодня!
Полицейские региона приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Государственного флага РФ
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Мужская команда Самарской области стала бронзовым призером турнира по баскетболу 3x3

23 августа 2022 14:19
156
В рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

В Москве в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта сзавершился турнир по баскетболу 3x3. Мужская команда Самарской области (Виктор Кашин, Семен Дебда, Иван Пьянзин, Дмитрий Крюков) стала бронзовым призером. Групповой этап самарцы прошли без поражений, но в полуфинале уступили сборной Пермского края со счетом – 13:15. В матче за третье место уверенно переиграли соперников из Московской области - 21:15. Победителем турнира стала команда Свердловской области, серебро – у пермских баскетболистов.

«Участие во Всероссийской Спартакиаде – это новый вызов для нашего клуба. И очень приятно, что с первого же турнира, собравшего лучших спортсменов страны, наши команды вернулись не с пустыми руками. Конечно, мы вправе были ожидать более удачного выступления от женской команды: девушки приучили нас к победам – но, таков спорт, на этот раз выбыли из борьбы за медали уже в четвертьфинале. Тем весомее «бронза» от парней: в прошлом сезоне им постоянно не хватало самой малости, чтобы дотянуться до «призов» – в Москве же они проиграли за весь турнир всего один матч и по праву заняли своё место на пьедестале. Уверен, выступление на Спартакиаде станет хорошим опытом для наших команд и позволит им лучше подготовиться к чемпионату России. А мы с нетерпением будем ждать старта женского турнира по баскетболу 5х5 и болеть за команду «Самара», которая будет представлять на Спартакиаде наш регион», – отметил президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян.

С 30 августа по 5 сентября в турнире по «классическому» баскетболу на Всероссийской спартакиаде примет участие женская команда Самарской области, представленная командой БК «Самара». 

Самарская область – один из лидеров по развитию баскетбола. Это неоднократно отмечали в Российской федерации баскетбола. Высокие спортивные достижения региона стали возможными, в том числе,  благодаря слаженной работе областного Правительства и личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова к вопросам развития спорта и реализации мероприятия федерального проекта «Спорт – норма жизни» на территории региона. Благодаря выстроенной работе Правительства региона, федерации баскетбола Самарской области, руководства клуба «Самара» была создана структура, которая сегодня охватывает все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола. Успехи клуба очевидны. Клуб «Самара» – один из самых успешных баскетбольных проектов в России, который имеет не только большое спортивное, но также социальное и культурное значение, являясь профессиональным ориентиром для юных баскетболистов. В начале лета текущего года на заседании Совета Единой лиги ВТБ по баскетболу был утвержден состав участников сезона-2022/2023. В турнире сильнейших команд страны теперь будет выступать и БК «Самара».

Напомним, Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартовала 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проходят на спортивных объектах 12 регионов страны в 39 видах спорта - по программе XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«ВолгаФест 2022» в Самаре стартует уже сегодня!
23 августа 2022  11:46
«ВолгаФест 2022» в Самаре стартует уже сегодня!
275
В Самарской области участники молодежных организаций создали из камня 63-метровый Флаг России.
22 августа 2022  18:46
Триколор из камня: Дмитрий Азаров принял участие в патриотической акции «Цвета России»
466
Среди награждаемых сегодня - работники сферы здравоохранения, энергетики, дорожного хозяйства, строители, представители транспортной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.
22 августа 2022  15:34
В День Государственного флага РФ Дмитрий Азаров вручил награды самарцам, которые помогали восстанавливать экономику и инфраструктуру в Снежном
1428
В Самаре организуют муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин»
22 августа 2022  11:33
В Самаре организуют сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин»
367
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
22 августа 2022  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Государственного флага России
401
Весь список