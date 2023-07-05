Мужиков и Карпов из Самарской области - бронзовые призеры первенства России по легкой атлетике U23

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В Екатеринбурге на стадионе «Калининец» завершилось первенство России по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 700 сильнейших атлетов в возрасте до 23 лет из разных регионов России. По итогу турнира представители Самарской области завоевали две бронзовые медали.



Чапаевский спортсмен Дмитрий Мужиков в толкании ядра стал третьим, отправив снаряд на 17 метров 11 сантиметров. Выиграл Семен Бородаев из Ставропольского края (19.32). Серебро досталось москвичу Александру Гурьеву (18.24).



Вторую бронзовую награду 63 региону принес Константин Карпов в прыжках в высоту. Он установил личное достижение - 2 метра 15 сантиметров. На первом месте - Матвей Тычинкин из Башкирии (2.18). Такой же результат и у серебряного призера омича Вячеслава Перебиносова.