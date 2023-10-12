МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления

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Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил журналистам директор организации по коммуникациям Марк Адамс, сообщает РИА Новости.

"Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением хартии, так как оно влияет на территориальную целостность Украины. ОКР отстранен немедленно до дальнейшего уведомления. Организация больше не может действовать как НОК и получать средства от МОК", — сказал Адамс.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков называл санкции МОК по отношению к российскому спорту несправедливыми и незаконными. Руководитель заявлял, что действия международной организации бьют по ее репутации. Также Поздняков призвал МОК снять ограничения и вернуться в ту точку взаимоотношений, которая была в начале февраля 2022 года.

Олимпийские советы новых регионов России были включены в состав ОКР на заседании исполкома организации в четверг, 5 октября. В этот же день президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие регионов в состав страны.

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