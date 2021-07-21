МОК назвал столицу летних Олимпийских игр 2032 года

180

Австралийский Брисбен примет в 2032 году летние 35-е Олимпийские игры. Решение принято в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио, говорится 21 июля в сообщении на странице комитета в Twitter.

За право принять игры боролись китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.

Австралия принимала Олимпийские игры в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м в Сиднее.

В феврале исполком МОК утвердил Брисбен в качестве главного кандидата на проведение Олимпийских игр 2032 года. Город является административным центром штата Квинсленд, пишут "Известия".