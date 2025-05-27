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МОК аргументировал недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

27 мая 2025 18:45
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МОК аргументировал недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

В Международном олимпийском комитете прокомментировали ситуацию с недопуском сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2026 года. В МОК назвали причины решения об оставлении недопуска команды в силе.

Комментарий пресс-службы комитета приводится "Матч ТВ".

"Она [рекомендация] основана на том, что по определению группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Мы принимаем к сведению, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) подтвердила, что будет следовать этой рекомендации", – сказано в заявлении.

25 мая Федерация хоккея России сообщила о том, что МОК не давал никаких новых рекомендаций по допуску сборной России на Олимпийские игры-2026. Ни ФХР, ни Олимпийский комитет России соответствующих уведомлений от МОК не получал.

Ранее российская национальная команда по хоккею вышла на первое место мирового рейтинга IIHF. Это произошло даже несмотря на три года ее отсутствия на международной арене, пишет Смотрим.

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