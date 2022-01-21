Минспорт России включил бег и приседания в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов

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Министерство спорта России включило бег и приседания в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов, сообщается на портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно нормативам, мужчинам необходимо пробегать 3 км за 15 минут, 100 м - за 14,4 секунды, присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на +6 см, поднять туловище не менее 33 раз за минуту. Женщины должны преодолеть 2 км за 12 минут, 100 м - за 17,6 секунды, выполнить 23 приседания и наклон на +8 см, а также поднять туловище 32 раза за минуту. В программу входит "техническое мастерство", однако его параметры не уточняются.

В документе отмечается, что киберспортсмен должен уделять физической подготовке от 25 до 40 процентов тренировочного времени.

В список необходимого оборудования включены компьютер с 16 гигабайтами оперативной памяти и жестким диском с емкостью не менее двух терабайт, а также мышь, клавиатура и монитор с диагональю не меньше 19 дюймов.

В России киберспорт был признан видом спорта в 2016 году.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников