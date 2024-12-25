Минспорта провело церемонию вручения знаков отличия и наград представителям спортивной общественности Самарской области

Приказом Министерства спорта Российской Федерации трем судьям из Самарской области присвоена всероссийская категория - по компьютерному спорту, дзюдо и баскетболу.
Пятеро спортсменов нашего региона добились звания мастеров спорта России международного класса.
Несколько десятков жителей Самарской области получили звания и знаки мастеров спорта России в самых разных дисциплинах - от спортивной борьбы до художественной гимнастики, от парашютного спорта до кинологического.
Мастеров поздравила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она пожелала спортсменам не останавливаться на достигнутом, а идти к новым высотам, придерживаясь принципов честной игры и чистого спорта.
Фотоальбом мероприятия найдете по ссылке.
Фото: минспорта СО