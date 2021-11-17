Министр спорта СО Сергей Кобылянский встретился с активом болельщиков хоккейного клуба ЦСК ВВС

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Сегодня, 17 ноября, в министерстве спорта Самарской области состоялась встреча министра Сергея Кобылянского с активом болельщиков хоккейного клуба ЦСК ВВС.

Ранее болельщики команды обращались с открытым письмом по вопросам финансовой ситуации в ХК ЦСК ВВС, перспективам развития клуба и детско-юношеского хоккея.

После публикации данного обращения министерство связалось с представителем болельщиков и предложило провести личную встречу с министром для предметного рассмотрения всех волнующих вопросов. Отметим, что это уже не первая встреча Сергея Кобылянского с болельщиками ХК ЦСК ВВС. Министр подробно объяснил текущую финансовую ситуацию в клубе и порядки перечисления средств.

«Те средства, которые изначально планировались в бюджете министерства спорта Самарской области на 2021 год для финансирования ХК ЦСК ВВС, клуб уже получил и израсходовал. Осенью мы смогли решить вопрос, чтобы министерство получило дополнительные средства на поддержку профессиональных клубов региона, в том числе ХК ЦСК ВВС. Хоккейный клуб подал соответствующий пакет документов. Министерством этот пакет совместно с ХК ЦСК ВВС отрабатывался. Есть определенные порядки и сроки, которые регламентируются действующим законодательством. До конца этой недели, как и планировалось исходя из сроков оформления субсидии, ХК ЦСК ВВС получит 30 млн рублей. После этого клуб направит средства на погашение задолженностей по заработной плате игроков. Сейчас мы продолжаем работу по выделению еще одного транша в 17 млн рублей», — рассказал Сергей Кобылянский.

Финансирование ХК ЦСК ВВС в 2021 году не снижается, оставаясь в пределах прошлого года, и существенно выше, чем в 2019 году. Сергей Кобылянский заявил, что ведется работа по поиску спонсоров для клуба. «Этой работой я занимаюсь лично: сделаны предложения, ведутся переговоры с рядом компаний. Не все так просто, как может показаться», — пояснил министр.

Сергей Вячеславович и болельщики также обсудили вопросы селекционной работы клуба, развития детско-юношеского хоккея в Самаре, работу руководства и тренерского штаба ХК ЦСК ВВС. Кобылянский подчеркнул, что кадровые решения будут рассматриваться по окончании сезона. Одним из вопросов, который также волновал болельщиков, стало то, почему клуб до сих пор не играет в новом Дворце спорта. «Команда ЦСК ВВС должна базироваться во Дворце спорта, но клуб пока заинтересован играть в «Кристалле». Руководство приняло решение переехать во Дворец спорта после 10 декабря», — сказал Сергей Кобылянский.

Министр также заявил: «Мы заинтересованы в развитии хоккея в Самарской области. Это и клубы, и детско-юношеский, массовый хоккей. Мы не оставим хоккейный ЦСК ВВС без поддержки. Я, как и все болельщики, также заинтересован, чтобы в новом современном Дворце спорта играла добротная, крепкая команда, с необходимым и стабильным финансированием, чтобы в ней играло как можно больше местных игроков».

Фото: минспорт СО