Министр спорта СО Сергей Кобылянский провел торжественный прием олимпийцев

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Вчера, 24 августа, состоялось торжественное чествование тренеров и всех участников процесса подготовки олимпийцев, выступавших в Токио. Прошедшие Олимпийские игры-2020 в были не простыми, но, несмотря на все трудности, 4 серебряные медали и сенсационный олимпийский финал гребца Александра Вязовкина – в копилке спортсменов Самарской области.

За последние 20 лет, со времен Олимпиады-2000 в Сиднее, сегодняшний результат самарских спортсменов один из лучших. Ведь все серебряные медали, завоеванные нашими спортсменами, безусловно, с золотым отливом. Каждую из них отделяет от первого места лишь несколько уколов и заброшенных мячей. «Участие в Олимпиаде - это уже подвиг, за которым скрывается большой труд и не только спортсменов. Будущие олимпийские чемпионы приходят из массового спорта и детских спортивных школ благодаря опытным тренерам, которые смогли разглядеть в мальчишках и девчонках талант и трудолюбие», – отметил министр спорта Сергей Кобылянский на встрече со спортсменами.

На приеме министр отметил не только спортсменов, но и работу тренерского состава, спортивных школ, руководителей подведомственных организаций и всего персонала, который был вовлечен в подготовку олимпийцев. Сергей Вячеславович выразил уверенность, что успехи спортсменов подтолкнут детей начать заниматься фехтованием, прыжками на батуте, гандболом, греблей, дзюдо, современным пятиборьем и другими видами спорта. "Уже сейчас, благодаря вашим успешным выступлениям раздались сотни звонков, чтобы записаться в спортивные секции", – рассказал министр.

В ходе встречи Сергей Кобылянский поделился, что в планах построить в регионе современный 50-метровый бассейн, необходимый для развития профессионального плавания. А также современный центр фехтования и игровых видов спорта, гребную базу. Министр обозначил, что задачи не из легких, но есть желание двигаться вперед и развиваться. Создание благоприятных условий для развития спорта и ведения здорового образа жизни в крупных и малых городах губернии – одна из приоритетных задач стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений, озвученных жителями губернии.

«Вы еще совсем молоды, у вас все только начинается. Спасибо вашим родителям, тренерам, всем тем, кто был рядом и верил в вас. Помните, что вы - передовой отряд, на вас равняется молодежь. Спасибо вам за положительные эмоции и запоминающиеся моменты, которые навсегда останутся в сердцах каждого из нас», – подвел итог Сергей Кобылянский.