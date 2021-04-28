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Польская сторона проявила лояльность по отношению к России и также сняла свой флаг, поэтому теперь обе спортсменки играют без флага с двух сторон.
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал инцидент с российским флагом на ЧМ по шашкам

28 апреля 2021 22:32
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Польская сторона проявила лояльность по отношению к России и также сняла свой флаг, поэтому теперь обе спортсменки играют без флага с двух сторон.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, комментируя инцидент с российским флагом на женском чемпионате мира по шашкам в Польше, заявил, что организаторам турнира нужно было заблаговременно подготовиться к соревнованиям, передают "Известия".

«Организаторам турнира по шашкам также нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая в разгар игры российский флаг со стола участниц финала», — приводит его слова в среду, 28 апреля, пресс-служба министерства.

Он указал, что Международная федерация шашек является подписантом кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и обязана выполнять решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российским спортсменам на крупных соревнованиях запрещено до 16 декабря 2022 года использовать флаг и гимн Российской Федерации.

«Три первые дня финального поединка флаг России стоял на игровом столе рядом с россиянкой Тамарой Тансыккужиной, шестикратной чемпионкой мира. Лишь на четвертый день организаторы неожиданно вспомнили о соблюдении правил, предписанных WADA», — заявил глава ведомства.

Министр допустил, что произошедшее могло оказать негативное психологическое воздействие на россиянку Тамару Тансыккужину во время партии, так как в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча. Министр выразил надежду, что больше таких ситуаций на международных стартах не произойдет.

27 апреля, во время матча женского чемпионата мира по шашкам между Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши со стола убрали российский флаг. В этот момент россиянка обдумывала свой ход, произошедшее ее отвлекло и очень удивило. Инцидент также вызвал возмущение среди российских интернет-пользователей.

По словам президента Федерации шашек России Анатолия Никитина, единственный, кто по правилам мог подойти к игровому столу, — это судья. Однако флаг снял бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицки.

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка 28 апреля принес извинения за ситуацию с российским флагом. Он отметил, что требование убрать триколор немедленно появилось уже в ходе игры. В случае если бы это не было сделано, Всемирное антидопинговое агентство могло исключить Международную федерацию шашек.

При этом польская сторона проявила лояльность по отношению к России и также сняла свой флаг, поэтому теперь обе спортсменки играют без флага с двух сторон, отметил Никитин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после извинений президента польской федерации шашек Дамиана Решки за происшествие с российским флагом в финале чемпионата мира инцидент можно считать исчерпанным. Саму ситуацию он назвал досадной.

 

Фото: sports.ru

 

Теги: флаг ЧМ шашки

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