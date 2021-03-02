Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве состоялся I этап Кубка России по пляжному теннису.
Самарцы - призеры Кубка России по пляжному теннису
Дмитрий Крымский выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд, однако получить он его не смог в силу возраста.
Пятилетний шахматист из Томска получит спортивный разряд после видеообращения к Матыцину
В финале она уступила сопернице из Московской области - 13:15.
На всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах самарская спортсменка завоевала серебро
Самарский спортсмен Александр Лифанов завоевал серебряную медаль.
В Москве состоялся Кубок России по современному пятиборью среди мужчин
Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.
Кабмин предложил освободить врачей от наказания при случайной утере наркотических средств
Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Площадки, за которые проголосует больше всего граждан, в будущем году получат вторую жизнь. 
В Самарской области жители смогут выбрать территории, которые преобразятся в 2022 году
Соответствующий региональный закон единогласно приняла губернская дума.
Опекунам и приёмным родителям в Самарской области обнулили транспортный налог по инициативе «Единой России»
В последнюю неделю февраля замерзшая акватория Волги стала местом ледовых баталий 135 сильнейших спортсменов-сноукайтеров.
Международные соревнования по сноукайтингу в Тольятти вышли на финишную прямую
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.4
EUR 89.45
-0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Международные соревнования по сноукайтингу в Тольятти вышли на финишную прямую

2 марта 2021 15:58
84
В последнюю неделю февраля замерзшая акватория Волги стала местом ледовых баталий 135 сильнейших спортсменов-сноукайтеров.

Финал календарной зимы в Тольятти совпал с завершением международного соревнования «Марафон «Жигулёвское море», организованного командой SNOWKITERUSSIA. В последнюю неделю февраля замерзшая акватория Волги стала местом ледовых баталий 135 сильнейших спортсменов-сноукайтеров из 27 регионов России и Украины. Самому младшему в группе спортсменов-профессионалов – Юрию Поросеву- едва исполнилось 18, самому опытному - Геннадию Халявину из Оренбурга - 71.

Главным поставщиком сюрпризов в дни гонок оказалась погода. Амплитуда температурных колебаний - от -26 с пронизывающим северным ветром до +2 с дождем и штилем. Тем не менее с 24 по 28 февраля удалось провести все гонки и разыграть 31 комплект медалей в традиционных для этого вида спорта дисциплинах: курс-рейс, марафон и фристайл.

В основной дисциплине соревнований - курс-рейс - успех последних лет повторил украинский спортсмен Дмитрий Яснолобов, Сергей Скрипин из Чебоксар оказался на втором месте и третьим пришел москвич Александр Фридер. Среди девушек первой была Валерия Шпилева из Новосибирска.

«Тольятти – место, где идеальные условия для гонок. Здесь всегда хороший ветер, отличная организация, достойное жилье и, что немаловажно, добираться удобно. Я считаю, что Жигулёвское море в России - это однозначно лучшее место для соревнований по сноукайтингу», - отметил победитель дисциплины курс-рейс Дмитрий Яснолобов.

У кайт-сноубордистов весь пьедестал заняли уральские спортсмены: первый – Егор Камалов, второй - Степан Конча и третий - Ильсур Ганиев. Первой среди девушек оказалась Зульфия Татлыбаева из Ижевска.

В выходные были проведены гонки на длинную дистанцию с общей протяженностью почти 90 км каждый день. И здесь «золото» среди лыжников забрал Сергей Скрипин, «серебро» – у Александра Кравченко из Московской области и «бронзу» увез в столицу Антон Шибаев. Среди девушек-лыжниц никто не смог угнаться за Натальей Котыгиной из Ярославля.

Среди сноубордистов-марафонцев лучшим вновь оказался Егор Камалов, свой успех повторил Степан Конча и замкнул тройку лидеров Павел Зырин. Среди женщин вне конкуренции оказалась москвичка Оксана Гучетль

Попеременное дежурство северного и юго-западного ветра на акватории Жигулёвского моря позволило мастерам фристайла завершить программу в первые два дня. В выполнении трюков на «фигурах» среди сноукайтеров-лыжников не было равных Антону Черкашину, на второе место взлетел Дмитрий Смирнов из Костромы и на третьей ступени задержался сибиряк Артем Мурашев. Лучшим фристайлером-сноубордистом судьи признали Дениса Усова (Люберцы). На второй и третьей позиции второй год подряд остаются Владимир Чеганов и Дмитрий Молоков.

В финале обязательной программы соревнований спортсмены принял участие в ночном шоу NEBO для жителей и гостей Тольятти. Прямо среди Волги в свете прожекторов и клубах снежной пыли звезды фристайла выполняли трюки, бросающие вызов законам гравитации. Ничего подобного в нашем городе еще не было, потому оценка зрителей была исключительно восхищенной.

Наравне со взрослыми спортсменами на своей дистанции соревновались дети. В этом году на акваторию Жигулевского моря вышли 16 юных «укротителей ветра» из Новосибирска, Тольятти, Екатеринбурга и Долгопрудного. Абсолютными чемпионами этих соревнований стало девичье трио сибирячек - Виолетты (1 место) и Вероники (3 место) Семенихиных и Дарьи Шпилевой. Среди парней сильнейшим оказался тольяттинец Тимур Белоусов, выступающий в настоящее время за Республику Башкирию.

Поддержали больших и маленьких спортсменов любители сноукайтинга со всей страны. По результатам пяти гонок тройки лидеров сложились следующим образом. Фан-гонка-лыжи – Андрей Масленко (Тольятти), Александр Силаев (Самара) и Сергей Ренин (Приволжск). Фан-гонка-сноуборд - Юлиан Шестаков (Воткинск), Роман Гришин (Иваново) и Николай Басков (Самара).

В финале соревнований все призеры получили подарочные наборы от партнёров мероприятия – производителя спортивных комбинезонов ALFA GEAR, мясокомбината «ЛАДА», АО «Тольяттимолоко», банного комплекса «Амбарные бани», фитнес-клуба «SportTown», магазина здорового питания «Здоровит», производителей протеиновых батончиков и снеков «Bombbar», радио «Маруся ФМ», журнала «Биг ТЛТ-Большой Тольятти» и от Губернатора Самарской области Азарова Д.И., которые вручал победителям лично и.о. министра спорта Самарской области Харин А.Н.

В рамках мероприятия также прошла пресс-конференция с организаторами и партнерами международного соревнования «Марафон «Жигулёвское море», где прозвучало важное заявление от заместителя министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской о начале работы над программой развития парусного спорта и яхтенного туризма в Самарской области, рассчитанной на 2021-2034 г.г.

«После встречи губернатора с руководством Всероссийской Федерации парусного спорта нам была поручена разработка новой программы, которая завязана на реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти. Предполагается, что именно этот проект даст новый толчок к развитию паруса в Тольятти, в регионе и в России в целом», – отметила Лидия Анатольевна.

О том, что в Тольятти одна из лучших баз в России для развития и продвижения данного вида спорта отметил и руководитель Самарской областной Федерации парусного спорта Александр Гущин.

О своей готовности включиться в развитие этой территории рассказали представители ресторана NEBO, где все эти дни располагался рейс-офис международных соревнований.

«Будем всеми силами поддерживать парусный спорт в Тольятти и стремиться к тому, чтобы на следующий год соревнования прошли на принципиально новом уровне. В ближайшее время планируем запустить в работу спортивный пляж с серфстанцией, прокат велосипедов, кайтов и SUPов – это будет единственный в стране спортивный пляж, расположенный фактически в центре города,» - поделился планами руководитель ресторана NEBO Николай Алексеев.

Вполне возможно, что, объединив усилия социально-ориентированного бизнеса и власти, Тольятти действительно станет парусной столицей России, тем более, что природные условия к этому располагают.

Организаторами международного соревнования «Марафон «Жигулёвское море» выступили спортивный клуб «Сила Ветра», РОО «Самарская областная федерация парусного спорта» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), администрация г.о. Тольятти, Министерство спорта Самарской области и Правительство Самарской области. 

Организаторы выражают благодарность официальному партнеру соревнования – амбассадору парусов в Тольятти - ПАО «КуйбышевАзот», а также всем, благодаря кому этот праздник состоялся, передает пресс-служба администрации Тольятти.

 

Фото:   минспорт СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Жителей Самарской области предупреждают о метели
2 марта 2021  13:29 
Жителей Самарской области предупреждают о метели
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
267
На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции
2 марта 2021  13:15 
На 2 марта в Самарском регионе подтверждено 275 случаев новой коронавирусной инфекции
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,56, по стране - 59,52. Здравоохранение
311
Жители Самарской области могут участвовать в преображении своих городов
2 марта 2021  11:47 
Жители Самарской области могут участвовать в преображении своих городов
Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства. Благоустройство региона
350
1 марта 2021  18:37 
Дмитрий Азаров раскритиковал ряд министерств за недостаточный контроль при реализации нацпроектов
"У меня складывается ощущение, что министерства недопонимают важности задач, которые перед нами стоят", – отметил Глава региона. Политика региона
1375
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
1 марта 2021  12:44 
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
Умерли еще два человека. Здравоохранение
1507
Весь список