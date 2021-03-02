Международные соревнования по сноукайтингу в Тольятти вышли на финишную прямую

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Финал календарной зимы в Тольятти совпал с завершением международного соревнования «Марафон «Жигулёвское море», организованного командой SNOWKITERUSSIA. В последнюю неделю февраля замерзшая акватория Волги стала местом ледовых баталий 135 сильнейших спортсменов-сноукайтеров из 27 регионов России и Украины. Самому младшему в группе спортсменов-профессионалов – Юрию Поросеву- едва исполнилось 18, самому опытному - Геннадию Халявину из Оренбурга - 71.

Главным поставщиком сюрпризов в дни гонок оказалась погода. Амплитуда температурных колебаний - от -26 с пронизывающим северным ветром до +2 с дождем и штилем. Тем не менее с 24 по 28 февраля удалось провести все гонки и разыграть 31 комплект медалей в традиционных для этого вида спорта дисциплинах: курс-рейс, марафон и фристайл.

В основной дисциплине соревнований - курс-рейс - успех последних лет повторил украинский спортсмен Дмитрий Яснолобов, Сергей Скрипин из Чебоксар оказался на втором месте и третьим пришел москвич Александр Фридер. Среди девушек первой была Валерия Шпилева из Новосибирска.

«Тольятти – место, где идеальные условия для гонок. Здесь всегда хороший ветер, отличная организация, достойное жилье и, что немаловажно, добираться удобно. Я считаю, что Жигулёвское море в России - это однозначно лучшее место для соревнований по сноукайтингу», - отметил победитель дисциплины курс-рейс Дмитрий Яснолобов.

У кайт-сноубордистов весь пьедестал заняли уральские спортсмены: первый – Егор Камалов, второй - Степан Конча и третий - Ильсур Ганиев. Первой среди девушек оказалась Зульфия Татлыбаева из Ижевска.

В выходные были проведены гонки на длинную дистанцию с общей протяженностью почти 90 км каждый день. И здесь «золото» среди лыжников забрал Сергей Скрипин, «серебро» – у Александра Кравченко из Московской области и «бронзу» увез в столицу Антон Шибаев. Среди девушек-лыжниц никто не смог угнаться за Натальей Котыгиной из Ярославля.

Среди сноубордистов-марафонцев лучшим вновь оказался Егор Камалов, свой успех повторил Степан Конча и замкнул тройку лидеров Павел Зырин. Среди женщин вне конкуренции оказалась москвичка Оксана Гучетль

Попеременное дежурство северного и юго-западного ветра на акватории Жигулёвского моря позволило мастерам фристайла завершить программу в первые два дня. В выполнении трюков на «фигурах» среди сноукайтеров-лыжников не было равных Антону Черкашину, на второе место взлетел Дмитрий Смирнов из Костромы и на третьей ступени задержался сибиряк Артем Мурашев. Лучшим фристайлером-сноубордистом судьи признали Дениса Усова (Люберцы). На второй и третьей позиции второй год подряд остаются Владимир Чеганов и Дмитрий Молоков.

В финале обязательной программы соревнований спортсмены принял участие в ночном шоу NEBO для жителей и гостей Тольятти. Прямо среди Волги в свете прожекторов и клубах снежной пыли звезды фристайла выполняли трюки, бросающие вызов законам гравитации. Ничего подобного в нашем городе еще не было, потому оценка зрителей была исключительно восхищенной.

Наравне со взрослыми спортсменами на своей дистанции соревновались дети. В этом году на акваторию Жигулевского моря вышли 16 юных «укротителей ветра» из Новосибирска, Тольятти, Екатеринбурга и Долгопрудного. Абсолютными чемпионами этих соревнований стало девичье трио сибирячек - Виолетты (1 место) и Вероники (3 место) Семенихиных и Дарьи Шпилевой. Среди парней сильнейшим оказался тольяттинец Тимур Белоусов, выступающий в настоящее время за Республику Башкирию.

Поддержали больших и маленьких спортсменов любители сноукайтинга со всей страны. По результатам пяти гонок тройки лидеров сложились следующим образом. Фан-гонка-лыжи – Андрей Масленко (Тольятти), Александр Силаев (Самара) и Сергей Ренин (Приволжск). Фан-гонка-сноуборд - Юлиан Шестаков (Воткинск), Роман Гришин (Иваново) и Николай Басков (Самара).

В финале соревнований все призеры получили подарочные наборы от партнёров мероприятия – производителя спортивных комбинезонов ALFA GEAR, мясокомбината «ЛАДА», АО «Тольяттимолоко», банного комплекса «Амбарные бани», фитнес-клуба «SportTown», магазина здорового питания «Здоровит», производителей протеиновых батончиков и снеков «Bombbar», радио «Маруся ФМ», журнала «Биг ТЛТ-Большой Тольятти» и от Губернатора Самарской области Азарова Д.И., которые вручал победителям лично и.о. министра спорта Самарской области Харин А.Н.

В рамках мероприятия также прошла пресс-конференция с организаторами и партнерами международного соревнования «Марафон «Жигулёвское море», где прозвучало важное заявление от заместителя министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской о начале работы над программой развития парусного спорта и яхтенного туризма в Самарской области, рассчитанной на 2021-2034 г.г.

«После встречи губернатора с руководством Всероссийской Федерации парусного спорта нам была поручена разработка новой программы, которая завязана на реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти. Предполагается, что именно этот проект даст новый толчок к развитию паруса в Тольятти, в регионе и в России в целом», – отметила Лидия Анатольевна.

О том, что в Тольятти одна из лучших баз в России для развития и продвижения данного вида спорта отметил и руководитель Самарской областной Федерации парусного спорта Александр Гущин.

О своей готовности включиться в развитие этой территории рассказали представители ресторана NEBO, где все эти дни располагался рейс-офис международных соревнований.

«Будем всеми силами поддерживать парусный спорт в Тольятти и стремиться к тому, чтобы на следующий год соревнования прошли на принципиально новом уровне. В ближайшее время планируем запустить в работу спортивный пляж с серфстанцией, прокат велосипедов, кайтов и SUPов – это будет единственный в стране спортивный пляж, расположенный фактически в центре города,» - поделился планами руководитель ресторана NEBO Николай Алексеев.

Вполне возможно, что, объединив усилия социально-ориентированного бизнеса и власти, Тольятти действительно станет парусной столицей России, тем более, что природные условия к этому располагают.

Организаторами международного соревнования «Марафон «Жигулёвское море» выступили спортивный клуб «Сила Ветра», РОО «Самарская областная федерация парусного спорта» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), администрация г.о. Тольятти, Министерство спорта Самарской области и Правительство Самарской области.

Организаторы выражают благодарность официальному партнеру соревнования – амбассадору парусов в Тольятти - ПАО «КуйбышевАзот», а также всем, благодаря кому этот праздник состоялся, передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: минспорт СО