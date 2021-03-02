Международные соревнования по сноукайтингу в Тольятти вышли на финишную прямую

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Финал календарной зимы в Тольятти совпал с завершением международного соревнования «Марафон «ЖИГУЛЁВСКОЕ МОРЕ», организованного командой SNOWKITERUSSIA.

В последнюю неделю февраля замерзшая акватория Волги стала местом ледовых баталий 135 сильнейших спортсменов-сноукайтеров из 27 регионов России и Украины. Самому младшему в группе спортсменов-профессионалов – Юрию Поросеву- едва исполнилось 19, самому опытному - Геннадию Халявину из Оренбурга - 71.

Главным поставщиком сюрпризов в дни гонок оказалась погода. Амплитуда температурных колебаний - от -20 с пронизывающим северным ветром до +2 с дождем и штилем. Тем не менее с 23 по 29 февраля удалось провести все гонки и разыграть 31 комплект медалей в традиционных для этого вида спорта дисциплинах: курс-рейс, марафон и фристайл.