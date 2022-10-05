Международная федерация бокса вернула на ринги спортсменов из России и Белоруссии

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Международная федерация бокса (IBA) допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Об этом 5 октября говорится в сообщении на сайте федерации, пишут "Известия".

«Совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксеров России и Беларуси к соревнованиям IBA с немедленным вступлением в силу», — говорится в сообщении.

В федерации бокса отметили, что политика не должна влиять на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия и возможности.

«Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой», — отмечается в сообщении.

К соревнованиям также вернутся технические представители России и Белоруссии. Российские спортсмены будут выступать под своим национальным флагом и гимном.

Федерация призвала всех к миру и добавила, что остается миротворцем в любом конфликте.