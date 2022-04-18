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Матч в Самаре вошел в топ-3 самых посещаемых в прошедшем туре Российской Премьер-лиги

18 апреля 2022 09:33
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Матч в Самаре вошел в топ-3 самых посещаемых в прошедшем туре Российской Премьер-лиги

Портал ТурСтат представил рейтинг городов команд Российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам 25-го тура, прошедшего с 15 по 17 апреля.

В топ-3 футбольных матчей по посещаемости в 25-м туре вошли игры в Санкт-Петербурге, Самаре и Москве

Победный матч клуба "Крылья Советов" против "Краснодара" в воскресенье, 17 апреля, на "Солидарность Арене" посетила 21 тысяча 520 зрителей. По итогам 25-го тура "Крылья Советов" занимает 7-ое место в турнирной таблице РПЛ.

Игру 25-го тура в Санкт-Петербурге клубов "Зенит" и "Урал" на стадионе увидели 36 тысяч 787 зрителей, а в Москве между "Динамо" и "Ахмат" - 15 тысяч 682 зрителя.

По данным ТурСтат, 106,4 тысячи зрителей посетили матчи 25-го тура РПЛ 2022 года, в среднем, 13,3 тысячи зрителей за матч.

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