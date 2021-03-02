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Матч "Крылья Советов" - "Чертаново" пройдет на стадионе "Металлург"

2 марта 2021 21:16
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Игра состоится в субботу, 6 марта и начнется в 15:00.

Из-за ремонтных работ, проводимых на "Самара Арене", матч 28-го тура ОЛИМП – ФНЛ "Крылья Советов" — "Чертаново" пройдет на стадионе "Металлург", являющемся резервной ареной нашей команды. Игра состоится в субботу, 6 марта и начнется в 15:00.

Владельцы абонементов на вторую часть сезона смогут занять любые места на 4 секторе. Владельцы абонементов на сектора А105, 106, 107, а также в зоны гостеприимства могут занять места в секторе VIP B (вход на стадион будет осуществляться по действующим абонементам). Билеты на эту игру поступят в продажу 3 марта. Болельщики смогут приобрести билеты в 3-й и 5-й сектор. Цена — 300 рублей. Билеты можно будет приобрести онлайн, в клубных магазинах и кассах стадиона "Металлург". Также билеты будут продаваться и в день игры в кассах стадиона. Желающим получить билеты в сектор №8 (сектор активной поддержки) необходимо обращаться к специалисту по работе с болельщиками Евгению Уймину (тел.: +7 (987) 435-75-14), передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

 

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