Марафон «Жигулёвское море» соберет профессионалов и любителей сноукайтинга со всего мира

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Международное соревнование по сноукайтингу на акватории Жигулёвского моря и ночное воздушное шоу NEBO на набережной – в финале зимы Тольятти вновь станет мировой парусной столицей.

С 23 февраля по 01 марта 2021 года под эгидой Международной ассоциации кайтбординга (IKA) в Тольятти пройдут международные соревнования «Марафон «Жигулёвское море». И это большое событие в мире сноукайтинга, поскольку ранее из международного календаря кайт-соревнований были исключены все события, кроме тольяттинского!

Самое большое в Европе водохранилище, стабильный ветер и надежное ледовое покрытие, а еще команда организаторов SNOWKITERUSSIA, отлично зарекомендовавшая себя по части проведения кайт-мероприятий мирового и всероссийского уровня, – всё это делает грядущий «Марафон «Жигулёвское море» событием планетарного масштаба.

Программу соревнования решено было расширить. Если изначально были планы сосредоточиться на марафонских гонках, то позже по просьбам участников были добавлены и гонки на короткую дистанцию - курс-рейс. Зрителям будет обеспечено самое яркое зрелище кайт-соревнований – массовый старт, когда в небо взмывает сотня разноцветных «воздушных змеев». Отдельно стоит отметить и другое яркое событие спортивной программы - фристайл с головокружительными трюками самых умелых райдеров.

На международное соревнование «Марафон «Жигулёвское море» уже заявились более 120 участников из 23 регионов России. Иностранное представительство будет обеспечено как минимум райдерами из Украины, Румынии и Чехии. Новшеством мероприятия этого года стало требование наличия у спортсменов отрицательного результата анализа на COVID-19, проведенного не ранее, чем за 72 часа до прибытия на место проведения.

Отдельного внимания заслуживают и детские старты «Жигулёвское море-Детям», которые пройдут с 25 по 28 февраля. Свое участие подтвердили уже более трех десятков детей из ведущих кайт-школ России: Строгино, Переславль, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск. Определенно, это будут самые массовые старты сезона и заявка на совсем недетскую борьбу за победу юных сноукайтеров. Тем более, что с 2024 года кайтсёрфинг будет включен в олимпийскую программу и, быть может, кто-то из победителей «Жигулёвского моря» окажется на вершине олимпийского пьедестала почета.

Не останутся в стороне и сноукайтеры-любители. 27 и 28 февраля для всех, кто не готов бороться за мировые победы, но хочет стать частью большого события, пройдут фан-заезды на марафонской дистанции и в курс-рейсе.

Отдельно расскажем о ночном воздушном шоу, которое намечено на 26 и 27 февраля. В последние ночи зимы на набережной Автозаводского района (рядом с танцевальным рестораном «NEBO») будет царить атмосфера зимнего курорта с колбасками барбекю, согревающими напитками и уютными теплыми зонами отдыха. В свете прожекторов на ледовой глади Куйбышевского водохранилища звезды российского кайт-фристайла покажут свои лучшие трюки. Гигантские воздушные шары добавят настроения, а при наличии погодных условий (штиля) поднимут к звездам всех желающих. Программа шоу зависит от погодных условий!

Штаб–квартирой кайтеров на все дни международных соревнований станет танцевальный ресторан «NEBO». Именно он обеспечит участников и гостей праздника ветра теплом, уютом, вкусной кухней и даже местами для проживания. Над рестораном NEBO открыт «Курортный отель ЖАРА BEACH» с включенной в стоимость проживания SPA-зоной. Специальные цены для гостей праздника ветра предложила и гостиница «AMAKS Юбилейная».

Из года в год зимние кайт-соревнования проходят при поддержке и участии Министерства спорта Самарской области и Правительства Самарской области. Бессменным партнером международных кайт-соревнований является ПАО «КуйбышевАзот» - амбассадор и покровитель парусного спорта в Тольятти.

Призовую поддержку международного соревнования оказали местные производители и бренды. За вкусную составляющую праздника ветра благодарим мясокомбинат «Лада», пиццерию «Додо Пицца», магазины спортивного питания «Здоровит».

Организаторами международного соревнования «Жигулевское море -2021» выступили Международная ассоциация кайтбординга (IКA), НП «Спортивный клуб «Сила Ветра», ООО «Яхт-клуб «Остров сокровищ» и РОО «Самарская федерация парусного спорта» при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Место проведения: акватория Куйбышевского водохранилища (р. Волга), набережная Автозаводского района г. Тольятти (ул. Спортивная, 23, ресторан NEBO).