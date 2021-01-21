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Лыжероллерная трасса на УСЦ "Чайка" будет построена в рамках нацпроекта "Демография".

Протяженность - 6,6 км, зоны старта и финиша с электронным табло, трибуна для зрителей, освещение, павильоны для спортсменов и судей.

Планируемый срок начала строительства - весна 2021

Правительством РФ подписано распоряжение об изменении категории земельного участка для строительства лыжероллерной трассы на территории УСЦ "Чайка".

Это был один из самых трудоемких вопросов проекта и ключевой шаг для его реализации, передает пресс-служба Минспорта СО.

Фото: пресс-служба Минспорта СО