Лучшие из лучших в области физической культуры и спорта: итоги областного конкурса

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В губернской столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов областного конкурса на звание лучшего специалиста в области физической культуры и спорта в рамках форума «Самарская губерния — спортивный регион». Среди лауреатов — сильнейшие спортсмены, тренеры и организаторы мероприятий. Всего конкурсной комиссией было рассмотрено свыше 150 заявок.

«Выражаю глубокую благодарность всем спортсменам и тренерам, специалистам физической культуры и спорта за труд и преданность своему делу. Особое почтение – нашим ветеранам спорта, которые являются примером для подражания и ориентиром для подрастающего поколения. Нам есть чем гордиться, и мы будем продолжать активно двигаться вперед!», — отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

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Фото: минспорт СО