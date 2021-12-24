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Лучшие из лучших в области физической культуры и спорта: итоги областного конкурса

24 декабря 2021 18:23
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Среди лауреатов — сильнейшие спортсмены, тренеры и организаторы мероприятий. Всего конкурсной комиссией было рассмотрено свыше 150 заявок.

В губернской столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов областного конкурса на звание лучшего специалиста в области физической культуры и спорта в рамках форума «Самарская губерния — спортивный регион». Среди лауреатов — сильнейшие спортсмены, тренеры и организаторы мероприятий. Всего конкурсной комиссией было рассмотрено свыше 150 заявок.

«Выражаю глубокую благодарность всем спортсменам и тренерам, специалистам физической культуры и спорта за труд и преданность своему делу. Особое почтение – нашим ветеранам спорта, которые являются примером для подражания и ориентиром для подрастающего поколения. Нам есть чем гордиться, и мы будем продолжать активно двигаться вперед!», — отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

Подробнее здесь.

 

Фото:   минспорт СО

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