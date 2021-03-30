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"Локомотив" присматривается к защитнику из "Крыльев Советов"

30 марта 2021 13:37
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Локомотив присматривается к защитнику из Крыльев Советов

По информации «РБ Спорт», «Локомотив» ведет поиск левого защитника с российским паспортом. Сейчас основным на этой позиции является поляк Мачей Рыбус.

Один из вариантов — 22-летний защитник самарских «Крыльев» Юрий Горшков. Защитник способен сыграть и на позиции опорного полузащитника.

В августе прошлого года Горшков перешел из ФК «Чертаново», и проводит в Самаре первый сезон — в текущем первенстве ФНЛ он провел 32 матча, забил один гол и отдал 5 голевых передач.

Этой весной Горшкова просматривал старший селекционер «Локо» Александр Самедов. Сайт Transfermarkt указывает датой окончания контракта июнь 2023 года, а игрока оценивает в 800 тысяч евро.

Фото pixabay.com

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